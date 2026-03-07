Çatalca\'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çatalca'da tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Örencik Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler kısa sürede tek katlı evi tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.