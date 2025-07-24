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Çatalca'dan Yerli Boya Üretimi

Çatalca\'dan Yerli Boya Üretimi
24.07.2025 11:11
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Öğrenciler, 'Erguana' markasıyla boya üretimi yaparak mesleki deneyim kazanıyor.

Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçedeki ve İstanbul genelindeki okullarda kullanılmak üzere kendi markalarıyla boya üretiyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde okula kurulan boya atölyesinde, "Erguana" markasıyla iç ve dış cephe boyaları kazanlarda özel bir formülle hazırlıyor.

Öğrencilere hem teknik beceri kazandıran hem de sanayiyle doğrudan temas imkanı sağlayan projeyle üretilen boyalar makinelerle paketlenip, kullanıma hazır hale getiriliyor.

Lisenin müdürü Gürsel Ergün, AA muhabirine, okulun İTO ile protokolü olan 8 farklı bölümde öğrencileri hem mesleki eğitime hem de yükseköğretime hazırladığını söyledi.

Boya üretimi projesinin İTO, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun hamisi olan Silkcoat Boya'nın desteğiyle hayata geçirildiğini dile getiren Ergün, geçen yıl başlatılan proje kapsamında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda adım atıldığını anlattı.

Ergün, işbirliğinin öğrencilerin eğitimine önemli katkılar sağladığına dikkati çekerek, "Öncelikle Çatalca olmak üzere İstanbul genelinde okullarımızın iç ve dış cephe boya ihtiyacını karşılamasını hedefleyerek işe koyulduk." dedi.

Kimya teknolojisi bölümü öğrencilerinin müfredat kapsamında ve üretim odaklı işbirliği içinde eğitim aldığını, boya üretimi için gerekli ham madde ve kazanların okula getirildiğini kaydetti.

Öğrencilerin "Erguana" markası adı ve "eğitimin rengi" sloganıyla üretime başladığını vurgulayan Ergün, şöyle devam etti:

"Kimya teknolojileri bölümümüzde boya üretimini yapma kararının ardından kendimize özgü bir isim olması konusunda hemfikir olduk. Hamimizle yaptığımız istişareler sonucunda boyamızın patent başvurusuna sahip olmasını istedik. Bu çerçevede de bir yarışma düzenledik. Yarışmamız tüm Çatalca'yı kapsıyordu, buna ciddi katılım oldu. Çatalca'nın simgesi erguvanın 'ergu'su ile Arif Nihat Asya'nın da baş harfleriyle oluşan 'ANA' kelimesiyle 'Erguana' ismi ortaya çıktı. Sonrasında slogan konusunda da yarım altın ve çeyrek altın ödüllü yarışma düzenleyip, patent başvurusunu yaptık."

Okul müdürü Ergün, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına döner sermaye başvurusunun da yapıldığının altını çizerek, bunun kabul edilmesi halinde çevreye katkısı olan üretimler yapacaklarını, öğrencilerin ufkunun açılacağını, istihdama yönelik ayakları üzerinde durabilecek şekilde yola devam edeceklerini anlattı.

Atölyenin yirmişer kişilik gruplar için planlandığına işaret eden Ergün, ilerleyen dönemlerde öğrencilerin istihdama hazır bireyler olarak mezun olacağına inandığını, meslek liselerinin her geçen gün daha da önem kazandığını sözlerine ekledi.

"Meslek lisesi mezunlarının iş hayatına bir an önce atılmaları gerekiyor"

İTO Meclis Üyesi ve Çolakoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Akif Çolak, boya üretiminde 30 yılı aşkın deneyimi öğrencilere aktarmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çolak, okula her türlü desteği sağladıklarını, sürece maddi ve manevi katkı sunduklarını ifade ederek, İTO Başkanı Şekib Avdagiç'e de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Boya üretimindeki güncel formülleri öğrencilerle birebir paylaştıklarını dile getiren Çolak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin kimya bölümü konusunda tercihlerini buradan yana yapmaları bizi de memnun eder. Buradan birkaç öğrenci şu anda bizde staj görüyor. Sektörde, mühendislikten ziyade daha çok usta ve teknik eleman mantığı var. İlla üniversiteye gitmeleri şart değil. Meslek lisesi mezunlarının direkt üretime ve ülkesine katkısı olması için iş hayatına bir an önce atılmaları gerekiyor. Biz de bunu burada meslek liseleriyle birlikte inşallah ikame edeceğiz."

Öğrencilerden Mustafa Can Büke ise boya malzemelerini makineler yardımıyla işlediklerini, bunları kovalara tavan ve duvar boyası olarak ayrı ayrı paketlediklerini söyledi.

Büke, projenin güzel bir girişim olduğunu belirterek, "Boyayı bizim yapmamız beni heyecanlandırıyor. Çünkü hem kendi okulumuzda hem de başka okullarda kullanılacağı için bu çok güzel bir his." dedi.

"Burada çalışmak beni mutlu ediyor"

Öğrencilerinden Yusuf Bıyık da öğretmenlerin kendilerine verdikleri formüllere göre boyaları önce kazanlara koyduklarını sonra da karışan boyaları paketlediklerini anlattı.

Makinelerle boyaya vermek istedikleri rengi oluşturduklarını aktaran Bıyık, proje sayesinde Çatalca'da tanındıklarını ifade etti.

Bıyık, gelecekte kimyager olmak istediğini kaydederek, "Burada çalışmak beni mutlu ediyor. Benim geleceğim için önceden bir hazırlık oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Arif Nihat Asya, Anadolu Lisesi, istanbul, Çatalca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'dan Yerli Boya Üretimi - Son Dakika

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