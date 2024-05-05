Çatalca Kaymakamlığı: Çalınan Bungalov Ev ve Havuz İddiaları Asılsız - Son Dakika
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Çatalca Kaymakamlığı: Çalınan Bungalov Ev ve Havuz İddiaları Asılsız

Çatalca Kaymakamlığı: Çalınan Bungalov Ev ve Havuz İddiaları Asılsız

Çatalca Kaymakamlığı, Akalan Mahallesi'nde 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, evleri yapan müteahhidin malzemeleri ödemesini alamadığı için evleri demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı tespit edildi.

05.05.2024 21:03  Güncelleme: 21:04
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Çatalca Kaymakamlığı, 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akalan Mahallesi'nde 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda, emniyet birimlerinin konuya ilişkin çalışma yaptığı vurgulanarak, "İddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024'te evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Akalan, Güvenlik, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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