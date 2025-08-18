Çatalzeytin\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir evde çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Hacı Reis Sökü köyü Bostancı Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangın yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edilen yangın, ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.