Çatıda Düşen Emekli Tesisatçı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çatıda Düşen Emekli Tesisatçı Hayatını Kaybetti

Çatıda Düşen Emekli Tesisatçı Hayatını Kaybetti
04.07.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli'de 4 katlı binanın çatısından düşen 68 yaşındaki Faruk Cenger, hastanede yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısından düşen emekli su tesisatçısı Faruk Cenger (68), hayatını kaybetti.

Olay, dün 20.30 sıralarında Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Salihli Devlet Hastanesi'nden emekli su tesisatçısı Faruk Cenger, çıktığı 4 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Cenger, ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Cenger, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenger'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatıda Düşen Emekli Tesisatçı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı
Yıkılan işhanının altından 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma sığınak çıktı Yıkılan işhanının altından 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma sığınak çıktı
Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi
Fenerbahçe’nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu Fenerbahçe'nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik’ten Artvin’e peş peşe yatırım müjdeleri AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten Artvin'e peş peşe yatırım müjdeleri

17:48
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor
16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
16:04
Veli Ağbaba’nın yeğenine “Nüfuz Ticareti“ suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
Veli Ağbaba'nın yeğenine "Nüfuz Ticareti" suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
15:31
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
13:20
Danıştay’dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz
Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 18:58:32. #7.12#
SON DAKİKA: Çatıda Düşen Emekli Tesisatçı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.