Çatıda Düşen Emekli Tesisatçı Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısından düşen emekli su tesisatçısı Faruk Cenger (68), hayatını kaybetti.

Olay, dün 20.30 sıralarında Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Salihli Devlet Hastanesi'nden emekli su tesisatçısı Faruk Cenger, çıktığı 4 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Cenger, ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Cenger, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenger'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.