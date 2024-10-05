Çatisgarh'da 31 Maocu İsyancı Öldürüldü - Son Dakika
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Çatisgarh'da 31 Maocu İsyancı Öldürüldü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde düzenlenen operasyonda 31 Maocu isyancı güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

05.10.2024 14:16
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Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle çatışan 31 Maocu isyancının öldüğü bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada, yaklaşık 1500 güvenlik görevlisinin, Çatisgarh'ın Dantewada bölgesindeki ormanlık alanda Maocu isyancılara operasyon düzenlediğini duyurdu.

Yetkililer, 48 saat süren operasyonda girilen çatışmada 31 Maocu isyancının güvenlik güçlerince öldürüldüğünü ifade etti.

Bunun "eyaletteki en başarılı isyanla mücadele" operasyonu olduğunu dile getiren yetkililer, öldürülenlerin arasında elebaşılarının da bulunma ihtimaline dikkati çekti.

Yetkililer, operasyonun ardından bölgede yürütülen çalışmada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Maocu isyancılar, 1967'den bu yana silahlı eylemler düzenliyor

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasındaki çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çatisgarh'da 31 Maocu İsyancı Öldürüldü - Son Dakika

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