Çavdır'da Cura, Domates ve Yayla Şenliği

Burdur'un Çavdır ilçesinde 25. Cura, Domates ve Yayla Şenliği yapıldı.

Kozağaç Köyü Yaylası Çukuryurt mevkisinde düzenlenen şenliğe, sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan vatandaşlar şenlik alanında kurulan stantları gezdi.

Şenlikte, yöreye özgü türküler çalınıp oyunlar oynandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikte yaptığı konuşmada, şenliğin sadece bir eğlence değil, aynı zamanda kültürel aktarım açısından büyük bir misyon taşıdığını söyledi.

Kozağaç'ta düzenlenen Cura, Domates ve Yayla Şenliği'nin sadece bölgenin değil Türkiye'nin kültürel mirası olduğuna dikkati çeken Baydar, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Çok güzel bir birlikteliğe, doğanın güzellikleri içinde şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Vali Bilgihan Baydar, "Hepimiz bu toprakların evladıyız. Suyun ışıltısı, şırıltısı içerisinde, doğanın içinde hakikaten cennetten bir köşe içindeyiz şu anda. Bu şehrin güzelliklerini anlatmaya dilimiz yetmiyor. En önemlisi de insani güzellikler ve değerlerimiz. Nereye yönelsek, hakikaten vatandaşımızın o güzel ferasetiyle, sıcaklığıyla karşılaşıyoruz. Bir yöre, bir coğrafya insanıyla güzeldir, insanıyla anlamlıdır. Biz bugün bu topraklarda hep birlikte yaşamanın mutluluğunu, keyfini ve refahını hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenliğe, Çavdır Kaymakamı Kübra Nur Taşçı, Burdur İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Balcı, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.