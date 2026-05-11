Çavuştepe Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları - Son Dakika
Çavuştepe Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları

11.05.2026 09:51
Muş'ta, 13 metreyi bulan kar kütleleri temizlenerek 27 km uzunluğundaki yol ulaşıma açılıyor.

Muş'ta, 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe Geçidi'nde yer yer 13 metreyi bulan kar kütleleri, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizleniyor. İş makineleriyle günlük yaklaşık 100 metrelik yol açılarak güzergah tek aracın geçebileceği şekilde ulaşıma açılıyor.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği kentte 10 köy ile 17 mezraya ulaşımın sağlandığı alternatif güzergah olan 27 kilometre uzunluğundaki Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisi, geçen yıl aralık ayında yağan karla birlikte kapandı. Kış boyunca öncelikli yolların açılmasına ağırlık veren İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayıyla birlikte 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe bölgesinde çalışma başlattı.

Yüksek rakım, dik yamaçlar ve çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, bazı bölgelerde 13 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele ediyor. Kazılan kar kütleleri, iş makineleriyle yol dışına taşınıyor. Yaklaşık 2 haftadır devam eden çalışmalar sonucunda yolun büyük bölümü tek şeritli olarak ulaşıma açılırken, ekiplerin kalan kısmı da bu hafta içinde tamamlaması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
