Çay Bahçesinde Sevgiliye Kalp Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çay Bahçesinde Sevgiliye Kalp Sürprizi

Çay Bahçesinde Sevgiliye Kalp Sürprizi

Rize'de çay üreticisi Osman Öztürk, bahçesinde eşine kalp şeklinde budama yaparak sürpriz yaptı.

22.10.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde çay üreticisi Osman Öztürk (48), budama yaptığı bahçesinin ortasında kalp şeklindeki bir alanı bırakıp 28 yıllık eşi Meryem Öztürk'e sürpriz yaptı. Kalp'li budama fotoğrafı, sosyal medyada beğeni toplarken, takipçiler Öztürk için 'Çay love you' yorumunda bulundu. Osman Öztürk, "Ferhat dağları delip sevgisini ifade edince biz de bahçemize kalp resmi yaptık" dedi.

İlçenin Ormanlı köyünde Osman-Meryem Öztürk çifti geçimlerini çay tarımından sağlıyor. 28 yıllık evliliğinde eşine çeşitli sürprizler yapan Osman Öztürk, bu kez de ona sevgisini evinin önünde yamaç arazide yer alan çay bahçesini kalp şeklinde budayarak gösterdi. Öztürk budadığı bahçesinin ortasında kalp şeklinde yeşil bir alan bıraktı.

Evinin balkonundan bu manzarayı gören 3 çocuk annesi Meryem Öztürk, şaşkınlığını gizleyemedi. Bahçenin fotoğrafı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçiler, fotoğraf için 'Çay love you', 'Rizelinin böyle olur sevgisi', 'Ne yaparsan yap aşk ile yap' yorumlarında bulunarak, çifte mutluluklar diledi.

'FERHAT DAĞLARI DELDİ BİZ BAHÇEMİZE KALP YAPTIK'

Eşini çok sevdiğini anlatan Osman Öztürk, "Eşime karşı çok güzel bir sürprizim oldu. Eşim görünce çok mutlu oldu. Budama yaparak böyle bir kalp resmi yaptım. Çok güzel oldu. Ben de mutlu oldum. Böyle ara sıra eşime, çocuklarıma sürpriz yapıyorum. Eşim o an çok heyecanlandı. 17-18 seneden beri budama işleri yaparım. Bu bağda, bahçede güzel şeyler yapmak benim de hoşuma gidiyor. Sosyal medyada paylaştılar, arkadaşlara teşekkür ederim. Ferhat dağları delip sevgisini ifade edince biz de bahçemize kalp resmi yaptık" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osman Öztürk, Kalkandere, Magazin, Güncel, Yaşam, Tarım, Rize, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay Bahçesinde Sevgiliye Kalp Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:34:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çay Bahçesinde Sevgiliye Kalp Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.