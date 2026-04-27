Çay Poşetlerindeki Mikroplastik Tehlikesi: Uzmanlardan Kanser Uyarısı

Özellikle pratikliği nedeniyle sıkça tercih edilen çay poşetlerinin, her demleme sırasında milyarlarca mikroplastik ve nanoplastik parçacığı içeceğe salabileceği ortaya kondu. Uzmanlar, bu durumun uzun vadede insan sağlığı açısından ciddi riskler doğurabileceği konusunda uyarıyor.

İran ve İngiltere’deki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen kapsamlı inceleme, tek bir kuru çay poşetinde yaklaşık 1,3 milyar plastik parçacık bulunabildiğini, sıcak suyla temas ettiğinde bu sayının 14,7 milyara kadar çıkabildiğini gösterdi. Naylon ve PET malzemeden üretilen poşetler, kaynama noktasına yakın sıcaklıklarda yüksek miktarda kimyasal ve plastik parçacık salıyor.

Mikroplastikler, insan saçı kalınlığında veya daha küçük plastik parçacıklardır. Nanoplastikler ise hücre duvarlarını aşabilecek kadar küçüktür ve kan dolaşımına katılarak dokulara ulaşabilir. Araştırmalar, bu parçacıkların insan kanında, akciğerlerde, karaciğerde ve tümör dokularında tespit edildiğini ortaya koydu. Laboratuvar deneyleri, mikroplastiklerin oksidatif stres yoluyla DNA'ya zarar verebileceğini ve mutasyonlara yol açabileceğini gösteriyor. Özellikle kolorektal kanser dokularında sağlıklı dokulara kıyasla daha yüksek seviyede mikroplastik bulundu.

Uzmanlar, mikroplastik maruziyetini tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını ancak basit önlemlerle azaltılabileceğini belirtiyor. En etkili yöntem, poşet çay yerine dökme yaprak çay kullanımı. Ayrıca plastik file poşetler yerine kağıt poşetler tercih edilmeli, çay mikrodalgada ısıtılmamalı ve filtrelenmiş su kullanılmalı.