Üye Girişi
Son Dakika Logo

Caydırıcı Ceza Suç Oranını Düşürüyor

27.04.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sunduğu verilere göre, trafik cezalarındaki artış sonrası kaza oranlarında ciddi düşüş yaşandı. Motosiklet kazalarındaki artış ise dikkat çekiyor.

Bugün size caydırıcı cezanın suç işleme oranını nasıl düşürdüğünü anlatmak istiyorum. Yıllarca Kabahatler Kanunu'na muhalefetten trafik cezalarına kadar caydırıcılığın önemini vurguladık. Geçtiğimiz cumartesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldik. Bakan, suçla mücadelede başarılı tabloyu grafiklerle anlattı.

Sunumun en dikkat çekici kısmı, trafik cezalarındaki artış sonrası kaza oranlarındaki olumlu değişimdi. 27 Şubat-16 Nisan arasında denetlenen araç sayısı yüzde 3.3 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 21.1 düştü. Makas atma suçunda yüzde 92.6, takograf ihlalinde yüzde 77.3, hız ihlalinde yüzde 37.9 düşüş yaşandı. Bu tablo, caydırıcı cezaların suçu önlemede etkili olduğunu doğruluyor.

Motosikletlerin kazalara karışma oranındaki artış da dikkat çekici. 2019'da trafikteki araçların yüzde 14'ü motosikletken, 2026'da bu oran yüzde 21'e çıktı. Aynı dönemde motosikletlerin kazalara karışma oranı yüzde 25.6'dan yüzde 50.2'ye yükseldi. Yani kaza yapan her iki araçtan biri motosiklet. Motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymama eğilimi bu artışta etkili.

Bakan Çiftçi'ye motosiklet denetimlerini sorduk. Cevabı kısa ve netti: "Denetim artıracağız, kuralları işleteceğiz." Yakın gelecekte diğer araçlar için geçerli kurallar motosikletler için de uygulanacak. Kuralsızlıkları yaşam biçimi haline getirenleri yola getiren en önemli şey denetim ve caydırıcı cezadır. Kurallar işlesin, uymayanlar cezalandırılsın, toplumsal huzur devam etsin.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İçişleri Bakanı, Motosiklet, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’a kötü haber maçın başında geldi Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Denizli’de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası 1 ölü, 1 yaralı Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı

16:59
İstanbul kura çekimi sona erdi Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
16:41
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
16:07
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
15:54
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 17:12:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.