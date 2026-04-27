Caydırıcı Ceza Suç Oranını Düşürüyor

Bugün size caydırıcı cezanın suç işleme oranını nasıl düşürdüğünü anlatmak istiyorum. Yıllarca Kabahatler Kanunu'na muhalefetten trafik cezalarına kadar caydırıcılığın önemini vurguladık. Geçtiğimiz cumartesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldik. Bakan, suçla mücadelede başarılı tabloyu grafiklerle anlattı.

Sunumun en dikkat çekici kısmı, trafik cezalarındaki artış sonrası kaza oranlarındaki olumlu değişimdi. 27 Şubat-16 Nisan arasında denetlenen araç sayısı yüzde 3.3 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 21.1 düştü. Makas atma suçunda yüzde 92.6, takograf ihlalinde yüzde 77.3, hız ihlalinde yüzde 37.9 düşüş yaşandı. Bu tablo, caydırıcı cezaların suçu önlemede etkili olduğunu doğruluyor.

Motosikletlerin kazalara karışma oranındaki artış da dikkat çekici. 2019'da trafikteki araçların yüzde 14'ü motosikletken, 2026'da bu oran yüzde 21'e çıktı. Aynı dönemde motosikletlerin kazalara karışma oranı yüzde 25.6'dan yüzde 50.2'ye yükseldi. Yani kaza yapan her iki araçtan biri motosiklet. Motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymama eğilimi bu artışta etkili.

Bakan Çiftçi'ye motosiklet denetimlerini sorduk. Cevabı kısa ve netti: "Denetim artıracağız, kuralları işleteceğiz." Yakın gelecekte diğer araçlar için geçerli kurallar motosikletler için de uygulanacak. Kuralsızlıkları yaşam biçimi haline getirenleri yola getiren en önemli şey denetim ve caydırıcı cezadır. Kurallar işlesin, uymayanlar cezalandırılsın, toplumsal huzur devam etsin.