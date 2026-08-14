Çayeli'nde Heyelandan İki Kardeş Kurtarıldı
Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası heyelandan mahsur kalan iki kardeş itfaiye tarafından kurtarıldı.
RİZE'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda evinde mahsur kalan 2 kardeşi, itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar, itfaiyecilerin kamerasına yansıdı.
Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çayeli ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda evlerinin yolu kopan 2 kardeş, mahsur kaldı. İhbar üzerine Çayeli İtfaiye ekipleri, kuvvetli sağanağa rağmen ulaştıkları evdeki 2 kişiyi tahliye etti. Ekiplerin kardeşleri kurtarma anları da itfaiyecilerin kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Çayeli'nde Heyelandan İki Kardeş Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?