Çayırova'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çayırova'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

Çayırova\'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Ayhan C. idaresindeki beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı, ancak betonun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

19.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ayhan C. idaresindeki 34 DD 3161 plakalı beton mikseri, Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, yola dökülen betonun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayırova'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:10:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çayırova'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement