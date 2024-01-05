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Çayırova'da hammadde yüklü kamyon ile panelvan çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çayırova'da hammadde yüklü kamyon ile panelvan çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Şekerpınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hammadde yüklü kamyon ile panelvan çarpıştı. Kazada panelvan sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve ambulansta ayakta tedavi edildi.

Çayırova\'da hammadde yüklü kamyon ile panelvan çarpıştı: 1 yaralı
05.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:23
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hammadde yüklü kamyon ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Şekerpınar Mahallesi Ece Sokak'ta Sedat C. idaresindeki 34 PH 7724 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen Muzaffer A. yönetimindeki hammadde yüklü kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA
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