11:00 • •
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hammadde yüklü kamyon ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Şekerpınar Mahallesi Ece Sokak'ta Sedat C. idaresindeki 34 PH 7724 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen Muzaffer A. yönetimindeki hammadde yüklü kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da hammadde yüklü kamyon ile panelvan çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika