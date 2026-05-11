Çayırova\'da Kaza: 8 Yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, henüz sürücüleri öğrenilemeyen 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis aracı devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
