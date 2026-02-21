Çayırova\'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahla 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle 5113. Sokak'ta önceki gün S.D'yi silahla yaralayan Ö.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı."
