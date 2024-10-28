KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde sünnet düğününe katılanlara ikram edilen tavuk pilavdan yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 91'e yükseldi.
Çayırova ilçesinde dün yapılan sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyenler, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen yaklaşık 50 kişi, tedaviye alındı. Gece boyunca bölgedeki hastanelere başvuranların toplam sayısı 91'e yükseldi. Tedaviye alınan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da Sünnet Düğününde Gıda Zehirlenmesi - Son Dakika
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