Trabzon'un Çaykara ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Çaykara Hükümet Konağı gerçekleştirilen ilk törende, Atatürk büstüne Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına ait çelenkler sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Daha sonra Taşkıran Eğitim Kurumları toplantı salonunda düzenlenen programda, öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Programa, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çaykara'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yapılan törenlere, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri katıldı. Törende şehitlerin aziz hatırası için dua edildi ve Çanakkale Anıtı'na çelenk bırakıldı. Protokol, törenin ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit yakınlarıyla duygularını paylaştı.
Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde şehitlik anıtlarına çelenkler sunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
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