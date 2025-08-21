Çaykara\'da Düğün Töreninde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreninde havaya silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü. Yaşanan olayda 2 kişi de yaralandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İlçenin Taşkıran Mahallesi'nde gelin alma töreni sırasında silahla havaya ateş edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI VAR

Silahla havaya ateş edilmesi sonucu F.S. (43), R.S. ve B.S.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan F.S. hayatını kaybetti. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.