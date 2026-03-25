Çaykara'da Hüsn-i Hat ve Ebru Sergisi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Hüsn-i Hat ve Ebru" sergisi açıldı.

Çaykara Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sergide, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaların yaptığı Hüsn-i Hat ve Ebru eserleri yer aldı.

Çaykara Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Gönan, yaptığı konuşmada, sergi ile ilçeye farklı bir değer kattıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Çağlar Ustaoğlu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara Müftüsü Fatih Karakışla ve Çaykara Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gönan serginin açılışını gerçekleştirdi.