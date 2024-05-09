Çaykara'da öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
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Çaykara'da öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Çaykara\'da öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Çaykara Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitime 50 öğretmen katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitimde, ilkyardım, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

09.05.2024 11:27
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Çaykara'da öğretmenlere yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Çaykara Halk Eğitim Merkezi toplantı salonundaki eğitime, 50 öğretmen katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Şube Müdürü Numan Tuncer organizasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, ilkyardım, çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği, iş yerinde tertip, düzen ve temizlik, iş yeri ortamlarında risk faktörleri, yangın ve yangından korunma, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri gibi konularda eğitim çalışanları bilgilendirildi.

Eğitim, değerlendirme çalışmasının ardından tamamlandı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Çaykara, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaykara'da öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika

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