Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktığı törene, Kaymakam Ali Sapmaz, Belediye Başkanı Hanefi Tok, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çaykara'da Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?