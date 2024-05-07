Çaykara ilçesinde vatandaşlara meyve fidanı dağıtıldı.
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok tarafından iş insanı Mikail Öztürk'ün katkılarıyla fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte erik, elma, armut, Trabzon hurması, yeni dünya, limon ve portakaldan oluşan 5 bin meyve fidanı vatandaşlara dağıtıldı.
Belediye Başkanı Tok, ilçede üretilen meyvelerin yanı sıra yeni türlerin de Çaykara'ya kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.
Katkılarından dolayı iş insanı Mikail Öztürk'e teşekkür eden Tok, Çaykaralıların fidan dağıtımına ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Çaykara ilçesinde vatandaşlara meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?