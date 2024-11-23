Çaykur Rizespor, Eyüpspor\'u Deplasmanda Yendi

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 13'üncü hafta açılış maçında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u deplasmanda 2- 1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig 13'üncü haftasında, Eyüpspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor 1-0 geriye düştüğü maçta, Eyüpspor'u Varesanovic ve Sowe'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Eyüpspor'un golünü ise Ahmed Kutucu attı.