Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı 3-0 Yendi

(ANKARA) – Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude'den geldi.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor haftayı üç puanla kapatırken, Kasımpaşa sahasında puan alamadı.
