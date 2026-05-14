Cazla Buluşan Türk Müziği: Londra Konseri
Ramazan Sesler, Londra'da caz kulübünde Türk ve Balkan müziğini birleştiren bir konser verdi.

Londra Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen konserde, virtüöz klarnet sanatçısı Ramazan Sesler, Türk ve Balkan müziğini caz ezgileriyle buluşturdu.

Londra YEE tarafından düzenlenen "From Father to Son, a Clarinet Legend" konseri, Londra'nın dünyaca ünlü ikonik caz kulüplerinden Ronnie Scott's Jazz Club'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Konserde, ünlü klarnetçi Selim Sesler'in oğlu Ramazan Sesler'e piyanist Kaan Bıyıkoğlu'nun yanı sıra basgitarda Enver Muhamedi ve davulda Ekin Cengizkan eşlik etti.

"Nihavend Oyun Havası", "Kasap Havası", "Bir İstanbul Gecesi" ve "Arpa Buğday" gibi eserlerin seslendirildiği konserde, geleneksel melodiler caz doğaçlamalarıyla yeniden yorumlandı.

"Klarnetin Coltrane'i" olarak anılan merhum klarnet sanatçısı Selim Sesler'in oğlu Ramazan Sesler, konser boyunca Balkan ritimleri, makamlar ve modern caz unsurlarını bir araya getiren performansıyla dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

YEE'nin Türk sanat ve kültürünü uluslararası platformlarda tanıtma misyonunu yansıtan etkinlik, CafeTurc Music&Arts organizasyonuyla ve Londra YEE'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Farklı kültürel geçmişlerden dinleyicileri bir araya getiren konser, müziğin kuşaklar ve kültürler arasında kurduğu birleştirici gücü gözler önüne serdi.

Klarnet sanatçısı Sesler, daha önce İstanbul Caz Festivali başta olmak üzere Musee du Quai Branly ve Cite musicale-Metz gibi uluslararası sahnelerde de performans sergilemişti.

Kaynak: AA

