ÇBK Mersin Yönetimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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ÇBK Mersin Yönetimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Ziyaret Etti

ÇBK Mersin Yönetimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer\'i Ziyaret Etti

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin yönetimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four'a verdikleri destek için teşekkür etti.

29.04.2024 14:28  Güncelleme: 14:35
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(MERSİN) - Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin yönetimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. ÇBK yönetimi, Mersin'in ev sahipliği yaptığı FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four'a desteklerinden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti.

ÇBK Mersin yönetimi, Başkan Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette; ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, ÇBK Mersin Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü ile ÇBK Mersin Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Soner Serttaş yer aldı.

Ziyarette konuşan Seçer, ÇBK'nın Mersin'in Avrupa'da söz ettirdiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Sportif mücadele olarak da hakikaten çok güzel, disiplinli, organize bir kulüp olarak güzel işler başarıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyoruz. Şehrimize de renk katıyorsunuz. Sportif faaliyet olarak değer katıyorsunuz ve Mersin'in tanıtımına katkı sunduğunuz gibi Mersin'de yaşayan insanlara da ayrı bir keyif katıyorsunuz, daha zengin bir yaşam sağlıyorsunuz. Müsabakalar çok renkli oluyor ve salonun atmosferi de güzel oluyor. En çok hoşuma giden de orada, tribünlerde kadın ve çocuk ağırlıklı seyircilerin olması. Bunu önemsiyorum. Umut ediyorum ki daha güzel başarıların altına imza atarsınız. Hem takım olarak değerinize değer katarsınız hem de Mersinimize değer katarsınız."

ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen de kentte oynanan FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four'dan sonra bütün FIBA'nın kendilerine teşekkür mektubu yazdığından bahsederek, "Diyorlar ki 'Mersin sahilini bence bütün Avrupa örnek almalı. Bu kadar halkın piknik yaptığı, spor yaptığı, Belediye'nin oraya koyduğu imkanları bütün Avrupa örnek almalı' dediler" dedi. Seçer, Çevirgen'e şu yanıtı verdi:

"Şehirler öyle tanınıyor. Bu tip turnuvalarda insanlar geliyor. İlk kez geliyor ve gittiği yerde anlatıyor. Öyle tanıyorsunuz."

ÇBK Mersin Asbaşkanı Ali Adalıoğlu ise "Final Four'a katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Spora yapılan olumlu yatırımların mutlaka geri döneceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ÇBK Mersin Yönetimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yönetimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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