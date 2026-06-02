CDU/CSU'nun Oy Oranı Düşüyor

02.06.2026 19:24
Almanya'da yapılan ankete göre CDU/CSU'nun oy oranı yüzde 21'e geriledi, AfD birinci sırada.

Almanya'da yapılan anket, iktidarın büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranının düşmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Forsa araştırma şirketinin RTL/NTV televizyon kanalı için 26 Mayıs-1 Haziran'da 2 bin 502 katılımcıyla yaptığı ankette CDU/CSU'nun oy oranı yüzde 21'e geriledi.

23 Şubat 2025'te yapılan erken genel seçimde yüzde 28,6 oy oranıyla birinci çıkan CDU/CSU'nun oy oranı aynı şirketin 17 Mart'ta yayımladığı ankette yüzde 27, 21 Nisan 2026'da yüzde 24, 26 Mayıs'ta da yüzde 22 olarak ölçüldü.

Ankette ana muhalefetteki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ise yüzde 27 oy oranıyla CDU/CSU'nun önünde birinci sırada yer aldı.

Yeşiller Partisi yüzde 15 ile üçüncü, hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) de yüzde 12 ile dördüncü sıraya yerleşti.

Sol Partinin oy oranı yüzde 11'de kalırken, mecliste yer almayan Hür Demokrat Partinin (FDP) oy oranı yüzde 5'e yükseldi.

Öte yandan ankete katılanların çoğunluğunun Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in çalışmalarından memnun olmadığı görüldü.

"Başbakan Merz'in şu ana kadar yaptığı çalışmalarından memnun musunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 85'i "hayır", yüzde 13'ü "evet" yanıtını verdi.

Halk, Merz'in sağlık ve emeklilik gibi alanlarda planladığı reformlar konusunda başarılı olacağına inanmıyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 16'sı Merz'in söz konusu reformların gerçekleştirilmesi konusunda başarılı olacağına inanırken, yüzde 83'ü Merz'in bu konuda başarılı olmayacağını düşünüyor.

