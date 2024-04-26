Çek Cumhuriyeti'nde Boğmaca Vakaları Artıyor

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PRAG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'nde bu yılın başından itibaren 10.000'den fazla boğmaca vakası kaydedildi.

Devlet Sağlık Enstitüsü Direktörü Barbora Mackova Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, ülkede boğmaca vakalarında "sabit bir eğilim" görüldüğünü söyledi. Enstitü bu hafta içinde 956 yeni vaka kaydederken, yıllık toplam vaka sayısı 10.326'ya yükseldi.

Çekya'da yılın başından itibaren boğmaca vakalarında artış görülürken, haftalık vaka sayısı 18 Mart'tan bu yana üst üste beş hafta boyunca 1.000'i aştı. Enstitü geçtiğimiz hafta 1.476 yeni vaka kaydetti.

Boğmaca son derece bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı. Yerel medyaya göre 10,9 milyon nüfuslu Orta Avrupa ülkesi 1960'lardan bu yana en şiddetli salgını yaşıyor.

Enstitü verilerine göre vakaların yaklaşık üçte biri 15-19 yaş arası gençlerden oluşurken, geçen hafta sonu itibarıyla toplam 208 vaka, hastanede yatarak tedavi gördü. Bu yıl içinde, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetti.