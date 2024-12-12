Çek Cumhuriyeti, Slovakya'nın Hava Sahasını 2025'te Koruyacak - Son Dakika
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Çek Cumhuriyeti, Slovakya'nın Hava Sahasını 2025'te Koruyacak

Çek Cumhuriyeti, Slovakya'nın hava sahasını koruma anlaşmasını imzaladı, destek sağlayacak.

12.12.2024 10:47
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PRAG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti 2025 yılında Slovakya'nın hava sahasını korumaya devam edecek. Anlaşma, iki ülkenin savunma bakanları tarafından çarşamba günü imzalandı.

Çek Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşma uyarınca Çek Cumhuriyeti, Slovakya'ya herhangi bir hava sahası ihlaline derhal yanıt vermeye hazır durumda savaş uçakları ve mürettebat sağlayacak. Slovakya ise gerektiğinde yakıt ikmal hizmetleri, hava navigasyonu ve ekipman güvenliği gibi destekler sunacak.

Açıklamada Slovakya'nın MiG-29 savaş uçaklarını planlanandan önce emekliye ayırma kararının ardından Çek Cumhuriyeti'nin Eylül 2022'den bu yana Polonya'yla birlikte Slovakya semalarının korunmasını üstlendiği hatırlatıldı. Macaristan'ın ise Temmuz 2023'te Slovakya hava sahasını korumaya yönelik ortak çabaya katıldığı ve kararın, 2024 sonuna kadar geçerli olan Vişegrad Grubu deklarasyonunda resmileştirildiği ifade edildi.

Vişegrad Grubu, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya'dan oluşuyor.

Bakanlık, anlaşmanın Slovakya'nın gelecekte gerekli olduğu durumlarda Çek hava sahasının korunmasına yardımcı olma isteğini de teyit ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çek Cumhuriyeti, Slovakya'nın Hava Sahasını 2025'te Koruyacak - Son Dakika

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