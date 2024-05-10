Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır Başkanlığında Süt Üreticilerinin Sorunları Görüşüldü - Son Dakika
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Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır Başkanlığında Süt Üreticilerinin Sorunları Görüşüldü

Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır Başkanlığında Süt Üreticilerinin Sorunları Görüşüldü

Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır başkanlığında düzenlenen toplantıda süt üreticilerinin sorunları ele alındı. Toplantıda sütün pazarlanması, yeni süt toplama merkezlerinin kurulması, güvenli pazar oluşturulması ve süt toplama güzergahlarının belirlenmesi gibi konular görüşüldü. Kaymakam Bozkır, süt sektörünün daha verimli ve güçlü olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce ise süt üreticilerinin sorunlarını dinleyerek çözüm bulmanın öncelikli görevleri olduğunu vurguladı. Toplantıya il genel meclis üyeleri ve süt üreticileri katıldı.

10.05.2024 13:25
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Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır başkanlığında düzenlenen toplantıda süt üreticilerinin sorunları görüşüldü.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda sütün pazarlanması, yeni süt toplama merkezlerinin kurulması, güvenli pazar oluşturulması, süt toplama güzergahlarının belirlenmesi konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakamı Fidan Bozkır, süt üreticilerinin sorunları dinlediklerini ve çözüm odaklı adımlar atmaya kararlı olduklarını belirterek, sektörün daha verimli ve güçlü olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce de süt üreticilerin verdikleri emeklerin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Onların sorunlarını dinleyerek çözüm bulmak, bizim öncelikli görevimizdir. Birlikte hareket ederek, süt sektörünü daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Toplantıya il genel meclis üyeleri ve süt üreticileri katıldı.

Kaynak: AA

Çekerek, Yerel yönetim, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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