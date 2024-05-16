Çekmeköy Belediye Başkanı Engelli Fenerbahçe Sevdalısını Aziz Yıldırım ile Buluşturdu

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(İSTANBUL)- Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Engelliler Haftası'nda Sultançiftliği Mahallesi'nde oturan Semih ve Tolga Sarıkaya'yı ziyaret etti. Semih'in Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım sevgisini duyan Başkan Çerkez, Semih'i Aziz Yıldırım ile görüştürdü.

Engelliler Haftası kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sultançiftliği Mahallesi'nde oturan Sarıkaya ailesini ziyaret etti. Başkan Çerkez, ziyarette 15 ve 20 yaşlarında geçirdikleri rahatsızlık sonucu bedensel engelli olan 34 ve 36 yaşındaki Semih ve Tolga Sarıkaya ile bir araya geldi.

Askerlik yaparken tanısı konulamayan bir hastalığa yakalanarak, tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Semih, sohbet sırasında Başkan Orhan Çerkez'e Fenerbahçe'ye olan sevgisinden bahsetti. Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki seçim sürecini de yakından takip eden Semih, Başkan Çerkez'e, "Jose Mourinho gelir mi?" diye sordu. Başkan Çerkez, Fenerbahçe Başkan Adayı Azizi Yıldırım'ı görüntülü arayarak soruyu bizzat kendisine sordu.

"BAŞKAN OLURSAM MOURİNHO'YU GETİRECEĞİM, SENİ DE KONGRE ÜYESİ YAPACAĞIM"

Semih'e Fenerbahçe'nin bir maçını tribünden birlikte izleme sözü veren Başkan Çerkez, Aziz Yıldırım'a telefondan görüntülü ulaşarak Semih'in isteğini yerine getirdi. Semih, Azizi Yıldırım'a kongre üyesi olmak isteğini de iletti. Aziz Yıldırım, "Başkan olursam Mourinho'yu getireceğim, seni kongre üyesi de yaparız" dedi.

Sohbetin ardından Başkan Çerkez, Aziz Yıldırım'a ilgisi için teşekkür etti.