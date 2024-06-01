Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez: Borcumuz 800-900 milyon liraya çıktı

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(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, görevi teslim alırken kendilerine söylendiği gibi borçsuz bir belediye bulmadıklarını kaydetti. Başkan Çerkez, borcun 800-900 milyon liralara kadar çıktığını belirtti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 31 Mart'ta göreve seçilmesinin ardından geçen iki aylık süreci değerlendirdi. Başkan Çerkez, önceki dönem Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın devir-teslim töreninde, "Tek kuruş borcu olmayan bir belediye teslim ediyoruz" söyleminin doğru olmadığını belirtti. Belediye olarak devletin sigorta ve maliye gibi resmi kurumlarına 93 milyon, iş yapılan müteahhit firmalara 465 milyon olmak üzere toplamda 558 milyon lira borcu olduğunu ifade eden Başkan Çerkez, devam eden işlerin yakında kendilerine dönecek olan hakedişleri ile birlikte bu rakamın 800-900 milyon liralara kadar çıkmasını öngördüklerini kaydetti. Çerkez yine belediyenin iştiraki olan Yeditepe A.Ş. firmasının da 150 milyon lira civarında borçlu olduğunu sözlerine ekledi. 2.850 milyar lira bütçesi olan belediyenin seçim yılı olan 2024'ün ilk 4 ayında bütçesinin dörtte bir oranının çok daha üzerinde bir harcama yaptığına dikkati çeken Çerkez, "Seçim diyerek bol keseden harcamışlar dolayısı ile iyi bir mali tabloyla karşılaşmadık" dedi.

Göreve seçilmelerinin ardından geçen iki aylık süreçte toplumun tüm kesimlerine hitap eden hizmetler ürettiklerini anlatan Başkan Çerkez şunları söyledi:

"Daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz"

"Ülkesini ve milletini seven, bu şehirde hizmet adına taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Şimdi milletimiz görevi bize verdi ve biz de daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Eksikleri tamamlayacağız. Herkese eşit ve adaletli davranacağız. Kimseyi dışlamayacağız. Oy veren vermeyen herkesten topladığımız vergilerle hizmet üreteceğiz.

"Hiç kimse yasal olmayan hiçbir şeyi bana yaptıramaz"

Hiç kimse yasal olmayan hiçbir şeyi bana yaptıramaz. Ucunda ölüm bile olsa yasal olmayan bir işe onay vermem. Sonuçta arkamızda devletin ve milletimizin gücü var. Halkın gücünün önünde hiçbir kuvvet duramaz. Sel geldi mi siler, süpürür götürür. Nihayetinde 31 Mart akşamı halkın gücü bunun böyle olduğunu bir kez daha göstermiştir.

haleler canlı yayınlanacak…

İhalelerimizi canlı yayınlayarak Çekmeköy kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendireceğiz. Belediye meclis toplantıları ise zaten herkese açık ve kayıt altında ve sizler de canlı olarak meclis toplantılarını yayınlayarak halkı bilgilendiriyorsunuz.

"Hiç kimseye verilmiş bir sözüm, göbek bağım yok"

Bu göreve gelirken hiç kimseye verilmiş bir sözüm, göbek bağım yok. Görevlendirmelerde aslolan liyakat, deneyim, tecrübe, uyum ve birlikte çalışabilme potansiyelidir. Şu anda da belediyemizin yüzde 90 kadro yapılanması tamamlanmıştır. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve tüm ekibimizle işimizin başındayız.

"Belediyeye ait yerleri halka açıyoruz"

Parktan, büfeye, havuzdan yeşil alanlara işgal edilerek ranta açılan yerleri tek tek temizleyerek halkımızın hizmetine veriyoruz. Meciyede Park'ta ilk kepçeyi vurduk. Orayı emeklilerimizin hizmetine sunacağız. Sırada Doğa Park ve diğer yerler var. Sırasıyla hepsine el atacağız."