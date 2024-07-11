Çekmeköy Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Çekmeköy Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Çekmeköy Belediyesi, çeşitli spor dallarında 2 bin öğrenciye eğitim vereceği yaz spor okullarının açılışını gerçekleştirdi. Başkan Orhan Çerkez, çocuklara spor yapma fırsatı sunmanın yanı sıra sosyal becerilerini geliştirme ve eğlenceli bir yaz tatili geçirme imkanı sağlayacaklarını belirtti.

11.07.2024 14:09
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(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi'nin çeşitli spor dallarında 2 bin öğrenciye eğitim vereceği yaz spor okullarının açılış töreni, Sıddık Eraslan Spor ve Sosyal Tesisleri'nde öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Basketbol, futbol, voleybol, cimnastik, kick-boks, tekvando, okçuluk ve kort tenisi gibi çeşitli spor dallarının yer aldığı Çekmeköy Belediyesi Yaz Spor Okulları, Başkan Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı.

7-13 yaş arasındaki çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerine ve sporla iç içe olmalarına olanak tanıyacak spor okullarının açılış töreninde katılımcıları selamlayan Başkan Çerkez, şunları söyledi:

"Çocuklara sadece spor yapma fırsatı sunmakla kalmayacağız. Aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirme, yeni arkadaşlıklar kurma ve yaz tatillerini eğlenceli ve verimli geçirme imkanı tanıyacağız. Çocuklar gülerse dünya güler, geleceğe umutla bakarız. Onlar bizim her şeyimiz. Uzman antrenörlerimiz evlatlarımızın yaptıkları sporun ruhuna uygun olarak gelişim süreçlerini de yakından takip edecekler. Yaz bitene okullar başlayana kadar tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız."

Açılış sonrası başlayan eğitimlerde sahada eğitim çocuklarla buluşan Çerkez, ok atıp çocuklarla basketbol, voleybol ve futbol oynadı. 29 Ağustos'a kadar devam edecek Yaz Spor Okulları'na katılan çocuklar, hem eğlenip hem de sporla dolu bir yaz geçirerek bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çekmeköy Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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