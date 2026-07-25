Çekmeköy\'de Ambulans Devrildi

ÇEKMEKÖY'de şoförünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ambulansta sıkışan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çekmeköy Şile Otoyolu Şile istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Şile yönünde seyir halinde olan 34 EH 1441 plakalı ambulansın şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ambulans bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulans şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan şoför sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şile istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, devrilen ambulans çekici yardımıyla kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.