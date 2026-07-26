Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyon planını şimdilik ertelediği öne sürüldü. İddiaya göre kararda, ABD ordusunun önleyici füze stoklarının kritik seviyeye düşebileceği yönündeki uyarı etkili oldu. Washington yönetiminde ayrıca son saldırıların İran'ı müzakereye zorlamak yerine dış tehditlere karşı daha da kenetlediği değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.

ABD ile İran arasında iki hafta boyunca süren karşılıklı saldırıların ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. The New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik kapsamlı bir askerî operasyonu şimdilik erteleme kararı aldığını öne sürdü.

KRİTİK KARARIN ARDINDA FÜZE UYARISI İDDİASI

NYT'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Trump, cuma günü İran'a yönelik saldırıların şiddetlendirileceğinin sinyalini verdi. Ancak üst düzey kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmelerin ardından kapsamlı operasyonu şimdilik erteleme kararı aldı.

Haberde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in, İran'a karşı yeniden geniş çaplı bir operasyon başlatılması halinde ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) elindeki önleyici füze stoklarının kritik seviyeye düşebileceği uyarısında bulunduğu ve bu değerlendirmenin Trump'ın kararında etkili olduğu ileri sürüldü.

"SALDIRILAR İRAN'I BİRLEŞTİRDİ" DEĞERLENDİRMESİ

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir ABD'li yetkili ise Washington yönetiminde, askerî operasyonların İran'ı müzakere masasına zorlayacağı yönünde şüpheler bulunduğunu belirtti. Yetkili, son dönemde düzenlenen saldırıların İran'da dış tehditlere karşı birlik ve dayanışmayı artırdığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

SALDIRILARA GEÇİCİ ARA VERİLMİŞTİ

ABD ordusu, Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik 13 gece üst üste sürdürdüğü saldırılara dün gece ara vermişti. Öte yandan ABD'nin geniş çaplı operasyonlara yeniden başlamaya yönelik hazırlıklarını sürdürdüğü, ancak Trump'ın bu konuda henüz kesin karar vermediği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, ABD Başkanı, Washington, Operasyon, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor
İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı
Hindistan’da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti Hindistan'da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti
Almanya’dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi Almanya'dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi

08:10
Gürsel Tekin “Kendimi asarım“ demişti Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı
Gürsel Tekin "Kendimi asarım" demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı
07:22
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı
00:59
Seyir tepesinde sır dolu katliam 1’i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu
Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu
22:47
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
22:44
Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
21:18
CHP’den “950 TL’lik figüran“ iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
CHP’den "950 TL’lik figüran" iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 08:38:26. #7.13#
SON DAKİKA: Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.