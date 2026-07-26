Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı - Son Dakika
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Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

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Denizli'de yarı çıplak halde sokağa çıkan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin uzun süren ikna çalışması sonucu evine döndü. Kısa süre sonra 3. kattaki balkonundan atlayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda, yarı çıplak halde sokağa çıkan bir kadın ekipleri alarma geçirdi. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından evine çıkan kadın, kısa süre sonra balkondan atlayarak yaşamına son verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yarı çıplak halde sokağa çıkan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

İKNA EDİLDİ, KISA SÜRE SONRA BALKONDAN ATLADI

Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda kadın yeniden evine çıktı. Ancak bir süre sonra 3. kattaki evinin balkonuna çıkan kadın, kendisini aşağı bıraktı. İnşaat malzemelerinin üzerine düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

DAHA ÖNCE DE EVİNİ YAKMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, kadının daha önce de yaşadığı evi yakmaya çalıştığı, ancak komşularının müdahalesiyle bu girişimin engellendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Denizli Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ibrahim yeter ibrahim yeter:
    Belli ki bu kişinin ciddi psikolojik sorunları var ve daha önce de evini yakmaya çalışmış. Eve çıkarılması yerine neden hastanede gözetim altında tutulup ilaç tedavisiyle normale dönmesi sağlanmadı? İnşallah bu vakada ihmali olanlar hakkında soruşturma açılır da en azından bundan sonrası için örnek teşkil eder. 4 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir Remzi Ozdemir:
    Allahım zor durumda olan içi yanan herkese yardım et Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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