Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

ibrahim yeter:

Belli ki bu kişinin ciddi psikolojik sorunları var ve daha önce de evini yakmaya çalışmış. Eve çıkarılması yerine neden hastanede gözetim altında tutulup ilaç tedavisiyle normale dönmesi sağlanmadı? İnşallah bu vakada ihmali olanlar hakkında soruşturma açılır da en azından bundan sonrası için örnek teşkil eder.