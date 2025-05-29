Çekmeköy\'de Bıçaklı Saldırı

ÇEKMEKÖY'de motosikletli grup, yolda bir kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Çatalmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle yolda karşılaştıkları kişiye bıçakla saldırdı. Şüpheliler saldırının ardından motosikletlerle kaçarken, bıçaklanan kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların yerde yatan kişiyi bıçakladıkları anlar yer aldı. Saldırı anında bıçaklanan kişi, "Ben Muharrem'in kardeşiyim, bırak bizi" derken, saldırgan ise "Çok taktım, devam et" diyerek motosiklet ile olay yerinden kaçtı.