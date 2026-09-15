Çekmeköy'de hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide çarparak yola devrildi
İstanbul Çekmeköy'de Şile Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide çarparak araçtan ayrıldı ve yola devrildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, kamyon ve dorsesinin kaldırılmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.
İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide çarptı.
Şile Otoyolu'nda seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide çarparak araçtan ayrıldı. Ayrılan dorse yola devrildi.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yoğunluk oluştu.
Kamyon ve dorsesinin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Hafriyat kamyonunun dorsesinin üst geçide çarptığı anlar, aynı yönde seyreden bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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