Çekmeköy'de Polis Memuru Tartıştığı Kişilere Ateş Açtı: İki Ölü, İki Yaralı

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ÇEKMEKÖY'de polis memuru H.Ş., alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiye ateş açtı. Sabri Ekşi ve Yusuf Ali Ekşi 'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı olayda saldırıyı gerçekleştiren H.Ş.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 20.05 sıralarında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi Sabri Ekşi, oğulları Yusuf Ali Ekşi ve Emirhan Furkan Ekşi ile çalışanları Orhan Uka arasında geçmişte yaşanan ev alma konusundaki fiyat anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. silahıyla 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri Sabri Ekşi ve oğlu Yusuf Ali Ekşi'nin hayatını kaybettiğini belirlerken 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sabri Ekşi ve Yusuf Ali Ekşi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, Emirhan Furkan Ekşi'nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.