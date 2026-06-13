Çekmeköy'de servis minibüsü evin bahçesine uçtu: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de servis minibüsü evin bahçesine uçtu: Sürücü yaralandı

Çekmeköy\'de servis minibüsü evin bahçesine uçtu: Sürücü yaralandı
13.06.2026 23:32
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Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu. Kazada evin duvarı hasar görürken, araçta sıkışan minibüs şoförü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇEKMEKÖY'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü evin bahçesine uçtu. Evin duvarında hasar oluşurken, yaralanan minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LET 412 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada evin duvarında hasar oluşurken, minibüs şoförü araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu, yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinden yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞMIŞTI'

Kazaya tanık olan Murat Küçük, "Biz gürültüyle çıktık. Ben çöp kamyonu sandım. Freni patlayan araç, buradan bir gürültüyle aşağı doğru indi. Biz geldiğimizde şoför araçta sıkışmıştı. 20 dakika kadar uğraştılar çıkarmak için. Şoförün bilinci kapalıydı" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de servis minibüsü evin bahçesine uçtu: Sürücü yaralandı - Son Dakika

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