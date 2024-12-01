Çekmeköy'de emlakçı dükkanına silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde bir emlakçı dükkanına gelen H.Ş, 4 kişiye silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yusuf Ali E. ile babası Sabri E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı oldukları tespit edilen Emirhan Furkan E. ile Orhan U. hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı H.Ş'nin polis memuru olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemede, H.Ş. ile Yusuf Ali E. arasında ev satın alma konusunda para anlaşmazlığı bulunduğu, birbirlerinden davacı oldukları tespit edildi.
Polis ekiplerinin H.Ş'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: İki Ölü - Son Dakika
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