Çekmeköy'de Yangın: 133 İtfaiyeci Müdahale Etti

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Ne kadar şirinlik yapsa da polisler cezayı eline tutuşturdu

(İSTANBUL) Çekmeköy Alemdağ'da lastik deposu ve tekstil atölyesi olarak kullanılan yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğündeki işyerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı yangına 53 araç 133 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.

Çekmeköy Alemdağ'da lastik deposu ve tekstil atölyesi olarak kullanılan yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğündeki işyerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Çevreye ve Türk Bayrağının bulunduğu direklere ulaşması engellendi

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı yangına 53 araç 133 personel ile müdahale edildiğini açıkladı. Yangına müdahale eden ekipler alevlerin çevreye ve işyeri önünde, Türk Bayrağının da asılı bulunduğu direğe ulaşmasının da engellendiği öğrenildi.