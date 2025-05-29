Çekmeköy\'de yangın! 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında 75 yaşında Müslime Kaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Çekmeköy'de Güngören Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

75 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yanan dairede çalışma yapan ekipler, 75 yaşındaki Müslime Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.