Çekmeköy\'de Yol Vermeme Tartışması Korku Dolu Anlara Yol Açtı

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Hiba KARGI/İSTANBUL, ÇEKMEKÖY'de yol verme nedeniyle otomobil sürücüsü ile kamyon şoförü arasında tartışma çıktı. Kamyon şoförü sürücüsüyle tartıştığı otomobili sıkıştırdı. Otomobil kaza yapmaktan sonra anda kurtulurken o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ağustos Çarşamba günü Şileyolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyonu şoförü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışması çıktı. Kamyon şoförü tartıştığı sürücüsüyle tartıştığı otomobili sıkıştırdı. . Otomobil sürücü kaza yapmaktan son anda kurtulurken, trafikte yaşanan o korku dolu anları araç kamerası kaydetti.