Çekya'da Elektrik Kesintisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çekya'da Elektrik Kesintisi

04.07.2025 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prag başta olmak üzere Çekya'nın birçok yerinde elektrik kesintisi yaşandı, araştırmalar devam ediyor.

Çekya'nın başkenti Prag başta olmak üzere ülkenin büyük kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintisinin nedenini araştırdıklarını bildirdi.

Fiala, "ciddi bir durum" olarak nitelendirdiği elektrik kesintisi sorununu çözmek için "Merkez Kriz Ekibi'ni" toplantıya çağırdığını belirtti.

Radio Prague International'in haberine göre, başta Prag olmak üzere ülkenin büyük kısmında elektrik kesintisi oldu.

Prag'da elektrik kesintisi nedeniyle tramvay ve metrolar çalışmadı, trafik ışıkları söndü ve yüzlerce kişi asansörlerde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, asansörlerde mahsur kalanları kurtarmak için mesai yaptı.

Elektrik kesintisi hastanelerde de olumsuzluklara neden oldu.

Prag'ın elektrik sağlayıcısı PRE'nin Sözcüsü Karel Hanzelka, yaptığı açıklamada, şebekede bir sorun yaşandığını ve Prag'a dışarıdan gelen elektrik akışının durduğunu söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Lukas Vlcek, sorunun hızla çözülemeyeceğini dile getirerek, "Bu, dakikalar içinde çözülebilecek bir sorun değil. Saatler sürecek. Kesinti, ülkenin önemli bir bölümünü etkiledi." dedi.

Çekya Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ajansı ise siber saldırı iddialarının ardından bu doğrultuda herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Elektrik büyük ölçüde yeniden sağlandı

Başbakan Fiala, "Merkez Kriz Masası" toplantısının ardından X'teki hesabından açıklama yaptı.

Fiala, elektrik tedarikinin yeniden sağlandığını ve demir yolu trafiğinin kademeli olarak normale döndüğünü bildirdi.

Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka da tüm demir yolu ağı için güç kaynağının yeniden sağlandığını ve trafiğin yavaş yavaş normale döndüğünü ifade etti.

Elektrik kesintisinin nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Ulaşım, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya'da Elektrik Kesintisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu’nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
İzmir’deki yangınlar 3 noktada sürüyor Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
Konserden servet kazananlar açıklandı Hadise listede adeta çakıldı Konserden servet kazananlar açıklandı! Hadise listede adeta çakıldı
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı İşte yeni fiyatlar Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar
Emre Karayel ikinci kez baba oluyor Cinsiyeti belli oldu Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu
Yapay zeka sayesinde hamile kaldı Yapay zeka sayesinde hamile kaldı
Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı
Sigara zammı etiketlere yansıdı Bugünden itibaren geçerli Sigara zammı etiketlere yansıdı! Bugünden itibaren geçerli
Rüzgar yangını büyüttü Ünlü ismin işletmesi kül oldu Rüzgar yangını büyüttü! Ünlü ismin işletmesi kül oldu

21:33
Parkta bıçakladığı kocasını hastanede böyle tehdit etti: Eve gel, şeyine kızgın yağ dökeceğim
Parkta bıçakladığı kocasını hastanede böyle tehdit etti: Eve gel, şeyine kızgın yağ dökeceğim
20:11
Baklava kutusundaki 110 bin Euro’luk rüşvet anı kamerada
Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada
19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:01
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 60 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 60 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
10:33
Kaçan Şahıs İntihar Etti
Kaçan Şahıs İntihar Etti
10:31
Onların da aylıkları güncellendi İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:17
Galatasaray’da Barış Alper sürprizi Yerine kimin geleceği belli oldu
Galatasaray'da Barış Alper sürprizi! Yerine kimin geleceği belli oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
09:55
Mourinho tek telefonla ikna etti 25 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe yolunda
Mourinho tek telefonla ikna etti! 25 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe yolunda
09:55
Güneş yakıp kavuracak Meteoroloji’den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı
Güneş yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı
09:54
Türkiye’de satılıyor Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar
Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?
09:45
Temmuz ayında kar sürprizi Yaz görmeden kış geldi
Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
09:40
Rüzgar yangını büyüttü Ünlü ismin işletmesi kül oldu
Rüzgar yangını büyüttü! Ünlü ismin işletmesi kül oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 23:59:22. #7.13#
SON DAKİKA: Çekya'da Elektrik Kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.