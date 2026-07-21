Çekya\'da Okullarda Cep Telefonu Yasağı

PRAG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çekya hükümeti, okullarda cep telefonu ve diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Çek Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bakanlar kurulunun pazartesi günü oy birliğiyle kabul ettiği tasarı, parlamentoda onaylanması halinde 1 Eylül 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tasarıya göre uygulama, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve ortaokullar ile konservatuvarların alt sınıflarında öğrenim gören çocukları kapsayacak. Yasak, dersliklerin yanı sıra teneffüslerde, yemekhanelerde, etütlerde ve okul kulüplerinde de geçerli olacak.

Fransa ve Hollanda gibi ülkelerdeki uygulamaları örnek gösteren hükümet, düzenlemeyle öğrencilerin odaklanma sürelerini artırmayı, akademik başarılarını yükseltmeyi ve okul ortamını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Muhalefet partisi ise yasağın çocukların dijital okuryazarlık becerilerini olumsuz etkileyeceğini savunuyor.