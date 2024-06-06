Çekya'da Yolcu Treni ile Yük Treni Çarpıştı: 4 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
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Çekya'da Yolcu Treni ile Yük Treni Çarpıştı: 4 Ölü, 23 Yaralı

Çekya'nın Pardubice kentinde bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Kazada trenin ilk vagonu raydan çıktı ve kısmen devrildi. Başbakan Petr Fiala, kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için başsağlığı diledi.

06.06.2024 10:25
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PRAG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çekya'da bir yolcu treninin bir yük treniyle çarpışması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Çek Televizyonu'nun haberine göre, Çarşamba akşamı ülkenin kuzeydoğusundaki Pardubice kentinde yerel saatle 23.00 sularında meydana gelen kazada, başkent Prag'dan Slovakya'nın doğusundaki Kosice kentine gitmekte olan bir yolcu treni bir yük treniyle kafa kafaya çarpıştı.

Yerel kurtarma ekiplerine göre yolcu treninde 300'den fazla kişi seyahat etmekteydi. Olay yerinde çekilen fotoğraflar, trenin ilk vagonunun raydan çıktığını ve kısmen devrildiğini gösteriyor.

Haberde, her iki makinistin de kazadan sağ kurtulduğu ve çarpışmanın yolcu treni makinistinin "bir hatası nedeniyle" meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Pardubice'de iki trenin çarpışması büyük bir talihsizlik. Kalbimiz kazada hayatını kaybeden ve yaralananlarla birlikte. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çekya'da Yolcu Treni ile Yük Treni Çarpıştı: 4 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekya'da Yolcu Treni ile Yük Treni Çarpıştı: 4 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
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