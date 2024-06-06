Çekya'da Yolcu Treni ile Yük Treni Çarpıştı: 4 Ölü, 23 Yaralı

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PRAG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çekya'da bir yolcu treninin bir yük treniyle çarpışması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Çek Televizyonu'nun haberine göre, Çarşamba akşamı ülkenin kuzeydoğusundaki Pardubice kentinde yerel saatle 23.00 sularında meydana gelen kazada, başkent Prag'dan Slovakya'nın doğusundaki Kosice kentine gitmekte olan bir yolcu treni bir yük treniyle kafa kafaya çarpıştı.

Yerel kurtarma ekiplerine göre yolcu treninde 300'den fazla kişi seyahat etmekteydi. Olay yerinde çekilen fotoğraflar, trenin ilk vagonunun raydan çıktığını ve kısmen devrildiğini gösteriyor.

Haberde, her iki makinistin de kazadan sağ kurtulduğu ve çarpışmanın yolcu treni makinistinin "bir hatası nedeniyle" meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Pardubice'de iki trenin çarpışması büyük bir talihsizlik. Kalbimiz kazada hayatını kaybeden ve yaralananlarla birlikte. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum" dedi.