Çekya, İsrail ile Hava Savunma Sistemi Görüşmeleri Yapıyor

Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka, hava savunma sistemleri satın almak için İsrail'le görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Çekya Dışişleri Bakanı Macinka, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İsrail yapımı Spyder, Arrow başta olmak üzere bir dizi hava savunma sistemiyle ilgilendiklerini belirten Macinka, konuya ilişkin bir soru üzerine, "Spyder ile ilgili olarak, evet, İsrail ile hava savunma sistemlerini tartışıyoruz çünkü bu sistemler teknolojik olarak en üst düzeyde." ifadelerini kullandı.

Prag yönetiminin Tel Aviv ile işbirliğini kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Macinka, "İsrail'e siyasi düzeyde ve Avrupa arenasında verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu yaklaşım bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Öte yandan Saar ile Macinka, 200'ün üzerinde iş adamının katılımıyla düzenlenen İsrail-Çekya İş Forumu'na katıldı. İkili her yıl düzenli olarak toplanacak kalıcı bir iş formu kurulmasını öngören ortak deklarasyona da imza attı.

Çekya Dışişleri Bakanı Macinka, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yönelik ticari yaptırımlar uygulamasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.