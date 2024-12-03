Çekya, Rheinmetall ile 14 Leopard Tankı Satın Alacak - Son Dakika
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Çekya, Rheinmetall ile 14 Leopard Tankı Satın Alacak

Çekya, Rheinmetall'den 14 Leopard 2A4 tankı için 160 milyon avro anlaşma imzaladı.

03.12.2024 23:46
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Çekya, Alman silah üreticisi Rheinmetall ile 14 "Leopard 2A4" tipi tank satın almak için anlaşma imzaladı.

Çekya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rheinmetall'den yaklaşık 160 milyon avro tutarında 14 Leopard tankı siparişi verildiğini duyurdu.

Açıklamada, Alman şirketle imzalanan anlaşma doğrultusunda 2A4 tipi Leopard tankların 2026'nın sonuna kadar Çekya'ya teslim edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Anlaşmanın, bakanlığın cephaneliğini modernize etme ve ordunun harekat kabiliyetini artırma yönündeki hamlesinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Çekya'nın çok sayıda farklı tip Leopard tankları da envanterine kattığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çekya, Rheinmetall ile 14 Leopard Tankı Satın Alacak - Son Dakika

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